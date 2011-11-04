Ситуация в украинской медицине значительно хуже, чем в других странах - Акимова

Ситуация в украинской медицине значительно хуже, чем в других странах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина АКИМОВА сегодня в ходе III Международной конференции "Кто поможет медицине выздороветь: поиск рецептов", генеральным партнером которой выступил Благотворительный фонд Рината АХМЕТОВА "Развитие Украины".

"Мы сейчас имеем ситуацию, когда не очень большие деньги, заложенные в бюджете, тратятся на койко-места и обслуживание очень часто как-то частных интересов. По койко-местам мы опережаем развитые страны Европы в полтора раза, по количеству самих больниц - в два раза", - сказала И.АКИМОВА. В то же время, по словам И.АКИМОВОЙ, Украина существенно отстает по уровню смертности, в частности - материнской и детской.

По словам И.АКИМОВОЙ, медицина - это одна из сфер, где накопилось очень много проблем. "Системные проблемы нужно решать системно, а системность предполагает необходимость разработки мероприятий и заданий, которые не всегда дают немедленные результаты. И часто переходной период, когда меры начинают запускать, оказывается очень сложным. Потому что, если меняется система в таких социальных вопросах, это сразу вызывает сомнения, а не будет ли хуже. И в среде врачей, и в среде пациентов", - сказала И.АКИМОВА.

"Вопроса, нужно ли менять систему, даже не возникает, надо менять. Как бы не были велики страхи и сомнения, ее менять нужно," - отметила И.АКИМОВА, подчеркнув, что нужно искать компромиссы, чтобы, меняя систему, не разрушать ее дотла, не оставляя ничего взамен, а идти постепенно.

"Здесь революций категорически делать нельзя. Процесс должен идти эволюционно", - резюмировала И.АКИМОВА.

Она убеждена, что в осуществлении медицинских реформ очень важно иметь хорошую связь с общественными организациями. "Это тема не чиновников, это тема ученых, тема общественных организаций и врачей, тема благотворительных фондов, которые не ждали начала реформ, а многими вещами занимались сами. Много делает сейчас фонд Рината АХМЕТОВА в этой области. Мне очень приятно, что в пилотных регионах в теме неонатальных центров этот фонд нам тоже будет оказывать большую поддержку", - отметила И.АКИМОВА.

Сегодня в Киеве проходит III Международная конференция "Кто поможет медицине выздороветь: поиск рецептов", генеральным партнером которой выступил Благотворительный фонд Рината АХМЕТОВА "Развитие Украины".

Основными темами мероприятия стали вопросы реформирования системы здравоохранения в Украине и построение диалога между благотворительными организациями, бизнесом и государством.

В конференции приняли участие первый заместитель главы Администрации Президента Украины И.АКИМОВА, глава парламентского Комитета по вопросам здравоохранения Татьяна БАХТЕЕВА, первый заместитель министра здравоохранения Украины Раиса МОИСЕЕНКО, представители благотворительных фондов Украины.