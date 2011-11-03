Чернобыль опять откроют для туристов?

Министр чрезвычайных ситуаций Украины Виктор БАЛОГА сообщил о намерении возобновить туристические поездки в зону отчуждения вокруг ЧАЭС.

«Целесообразность вызвана давним, постоянным и большим интересом к Чернобыльской зоне как в Украине, так и за рубежом», - рассказал он в интервью Weekly.ua.

По словам В.БАЛОГИ, эту идею поддержала администратор Программы развития ООН Хелен КЛАРК.

«Мой замысел в том, чтобы люди - ученые, эксперты, журналисты всех стран - смогли увидеть зону такой, какая она есть, избавиться от мрачных стереотипов, получить правдивую информацию: это лучшее средство от слухов и домыслов», - уточнил он. Также министр прокомментировал начатое в октябре 2011 строительство в зоне централизованного хранилища отработанных источников ионизирующего излучения (в частности, элементов, которые используются в рентгеновских аппаратах, при лечении рака, капсул с цезием или стронцием). «Их накопилось предостаточно, причем вокруг городов-миллионников. Поэтому, чтобы полностью обезопасить жителей и экологию мегаполисов, начали строить хранилище, цена вопроса – 120-125 млн. грн.», - отметил В.БАЛОГА.