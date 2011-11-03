Украина - на 76 месте из 187 стран мира

Значение индекса человеческого развития (ИЧР) Украины за 2011 год составляет 0,729 - в высокой категории человеческого развития - что ставит страну на 76 позицию из 187 стран и территорий.

Такие данные содержатся в докладе ООН о состоянии человеческого развития, текстом которого располагает ZN.UA.

За период с 1990 по 2011 год значение ИЧР Украины выросло с 0,707 до 0,729, или на 3% или в среднем приблизительно на 0,1% за год.

В список стран Европы и Центральной Азии, которые расположены близко к Украине в рейтинге ИЧР и которые имеют сравнимую с Украиной численность населения, входят Казахстан и Российская Федерация с ИЧР соответственно 68 и 66.

Индекс гендерного неравенства (ИГН) Украины составляет 0,335, что ставит ее на 57 место среди 146 стран. В Украине женщинам принадлежит 8% мест в парламенте, 91,5% взрослых женщин имеют среднее или высшее образование (по сравнению с 96,1% мужчин). На каждых 100 тыс. рожденных живыми 26 женщин умирают от причин, связанных с беременностью; уровень рождаемости среди взрослых составляет 30,8 рожденных на 1000 рожденных живыми. Доля участия женщин в рабочей силе составляет 52%, тогда как аналогичный показатель у мужчин — 65,4%.

Последние по времени общедоступные данные обследования относительно оценки многомерного индекса бедности (МИБ) в Украине относятся к 2007 году. 2,2% населения Украины страдает от многомерных деприваций, еще 1% является чувствительным к таким депривациям. Интенсивность деприваций в Украине, которая является средним процентом деприваций, испытываемых людьми, проживающими во многомерной бедности, составляет 35,5%. МИБ, который является частью многомерно бедного населения, откорректированный на силу деприваций, составляет 0,008. В Казахстане и Российской Федерации МИБ составляет соответственно 0,002 и 0,005.