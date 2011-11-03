Украине важен опыт других стран в лечении людей с ВИЧ

Для повышения доступности антиретровирусных препаратов ВИЧ-инфицированным больным, Украина должна изучать и активно использовать опыт других стран.

Об этом на очередном заседании Комитета по вопросам здравоохранения заявила его председатель, народный депутат, член парламентской фракции Партии регионов Татьяна Бахтеева.

«К сожалению, сегодня Украине принадлежит печальное лидерство по темпам развития эпидемии ВИЧ/СПИДа: мы вторые в Европе и пятые в мире. Этой инфекцией в нашей стране заражены 1,1 процента населения, причем 88% ВИЧ-инфицированных граждан Украины составляют лица в возрасте от 15 до 49 лет. Ежедневно диагноз ВИЧ-инфекции ставится почти 60 гражданам Украины,» - констатировала Т.Бахтеева.

По словам народного депутата, в проекте Государственного бюджета на 2012 год запланировано профинансировать мероприятия программы по борьбе с ВИЧ/СПИДом на сумму 324 млн. грн., из них на закупку антиретровирусных препаратов - 234 млн. грн., что по расчетам Минздрава должно обеспечить лечением всех ВИЧ-инфицированных, нуждающихся в АРВ-терапии. Однако, ситуация остается пока сложной и заставляет искать новые пути решения вопроса об уменьшении стоимости антиретровирусных препаратов для увеличения доступа ВИЧ-инфицированных к АРВ-терапии.

«Поэтому уже сегодня, украинские специалисты должны изучать и активно использовать опыт других стран в этом вопросе,» - добавила Бахтеева.

«Очень полезным является опыт Бразилии в этой сфере, которая на сегодня обеспечивает собственными силами лечение 200 тысяч больных ВИЧ-инфекцией (практически всех нуждающихся). В свое время Бразилия выдвинула ультиматум ряду фармацевтических компаний с требованием добровольно дать государству право на производство четырех наиболее известных антиретровирусных препаратов, угрожая, в случае отказа, начать собственное производство, игнорируя патентную защиту. В Бразилии принят соответствующий Закон, позволяющий игнорировать патентное право и право на защиту эксклюзивных данных лекарственных препаратов в случае наличия угрозы здоровью населения и при условии, что данные препараты не будут использоваться в коммерческих целях, а также для продажи за рубеж. Это позволило Бразилии организовать собственное производство уже известных в мире АРВ-препаратов, которые еще находятся под патентной защитой. Такие препараты производятся в рамках государственного заказа за бюджетные средства. Все эти меры в комплексе значительно снижают стоимость АРТ препаратов, а следственно повышают их доступность для больных ВИЧ,» - подчеркнула Татьяна Бахтеева.

Парламентарий заявила, что комитетом по вопросам здравоохранения уже предприняты шаги для урегулирования этого вопроса на законодательном уровне в Украине.

Председатель комитета отметила: на эту пленарную неделю Верховной Радой запланировано рассмотрение во втором чтении проекта закона о внесении изменений в статью 9 Закона Украины «О лекарственных средствах» (р. № 7412), касающегося применения более гибкого режима защиты права интеллектуальной собственности и эксклюзивности данных в отношении лекарственных средств. Принятие этого Закона даст возможность нашему правительству предпринять определенные шаги для решения вопроса об организации отечественного производства АРВ-препаратов, которые будут в десятки раз дешевле закупаемых сегодня. Но для этого, безусловно, нужно очень внимательно все проанализировать и просчитать.

А именно, для реализации принятия такого закона, по словам Т.Бахтеевой, в первую очередь необходимо детально изучить международный опыт в этой сфере, провести переговоры с представителями крупнейших фармацевтических кампаний на предмет определения размеров роялти в случаи выпуска аналогичной продукции в Украине, определить перечень украинских предприятий по принудительному лицензированию, которые имеют необходимую материально-техническую базу, соответствующую мировым стандартам, а затем уж рассматривать возможность использования функционирующих механизмов в Украине.