Украина может столкнуться с проблемой нехватки инсулинов

Украина в декабре-январе может столкнуться с проблемой нехватки отечественных инсулинов, которые производит отечественное предприятие «Индар».

Об этом заявили представители общественных организаций на пресс-конференции в УНИАН.

По словам президента ВОО «Украинский диабетический союз» Галины ЛИТВИНЕНКО, сегодня в общественную организацию обращаются многие больные с инсулинозависимой формой сахарного диабета и жалуются на нехватку инсулина.

Она отметила, что причиной этого стала ситуация вокруг инсулинового завода «Индар». «Это - единственный завод в Украине, которая выпускает препарат в три раза дешевле других инсулинов. Люди переживают за свое состояние, что будет дальше», - сказала Г.ЛИТВИНЕНКО.

Представитель ОО опровергла информацию, обнародованную в СМИ, что «Индар» не прекращал производство, и работает в привычном режиме. «Мы знаем прекрасно - производство стоит. Неправда, что он работает. Никто ничего не делает. Разливался инсулин тот, что был изготовлен при предыдущем руководстве. Наша организация и больные сахарным диабетом очень обеспокоены тем, что мы не знаем, что будет дальше - завод стоит, инсулин не разливается. А наступит такой момент - декабрь, январь - когда люди могут оказаться над пропастью», - подчеркнула Г.ЛИТВИНЕНКО.

Она отметила, что до сих пор не известно, кто является владельцем «Индара», кто стоит за ними. «Это необходимо знать, чтобы в случае, если инсулин в стране закончится, мы знали, к кому подавать судебные иски», - сказала Г.ЛИТВИНЕНКО.

«Я никого не обвиняю, я просто заявляю от имени всех больных, что нас тревожит то, что наступит такой момент, когда лекарств не будет хватать, и люди будут просто гибнуть. Без инсулина у человека больного нет жизни», - заявила Г.ЛИТВИНЕНКО.

По мнению представителя «Комитета спасения завода «Индар» Наталии ДИДЕНКО, следствием ситуации с «Индаром» может стать то, что Украина потеряет технологию уникального производства инсулинов.

«Является проблемой само существование завода «Индар», в частности технологий, которые были разработаны на предприятии. Таких уникальных предприятий в мире всего четыре, и единственное - в Украине. Представьте себе - технология производства инсулина бактериальной клетки. Это очень непростая технология. Для того, чтобы ее разработать, профессор ЛАЗАРЕВ потратил 5 лет кропотливого, напряженного труда. Был создан коллектив, были отработаны технологии, были получены прекрасные результаты, мы вышли на мировой рынок. Это все есть», - сказала Н.ДИДЕНКО. По ее словам, сейчас все это потеряно.

Комментируя ситуацию, в которой в настоящее время работает «Индар», представитель ОО высказала предположение, что препараты, которые производятся сегодня, могут быть ненадлежащего качества.

«Мы наблюдаем, как работает теперь производство, по тем незначительным интервью в газетах, на телевидении. И даже по этим небольшим отрывкам мы можем наблюдать, в каком состоянии находится предприятие. Работники даже одеты неподобающе - голые руки, неубранные волосы... Где же гарантия качества?..», - спросила Н.ДИДЕНКО.

Н.ДИДЕНКО убеждена, что Украина может потерять предприятие. «Мы сейчас ставим вопрос, сможем ли мы вообще восстановить завод «Индар». Пройдет несколько месяцев, и мы уже не сможем его возродить. Я 30 лет работаю в биотехнологической отрасли, и прекрасно понимаю, чем все может грозить. Это будет трагедией для Украины. Я уже не говорю о наших зарубежных партнерах, с которыми мы сотрудничали», - резюмировала Н.ДИДЕНКО.

В свою очередь, адвокат Николай ПАВЛЕНКО подчеркнул, что суд принял решение о том, что акции завода «Индар» принадлежат Украине. «Я не буду усиливать трагедию в ожидании катастрофы. Я думаю, что все будет в порядке, все будет нормально, потому что государство все-таки прислушалось», - сказал Н.ПАВЛЕНКО.

«Как объяснять иностранным партнерам, что происходит с ЗАО «Индар»? Пример ЗАО «Индар» - это пример, когда можно защитить имущество и принять меры для того, чтобы в дальнейшем подобные вещи не повторялись. Я думаю, это будет спокойно и для наших предпринимателей, и для западных инвесторов, которые размещают средства в Украине», - отметил Н.ПАВЛЕНКО.

Участники пресс-конференции обратились к Президенту Украины, Кабинету министров, Генеральной прокуратуре с просьбой повлиять на сложную ситуацию с поставками отечественного инсулина, а также выяснить, кто является хозяином завода «Индар».

Справка УНИАН. ЗАО "Индар" основано 14 августа 1997 года в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины "Об организации производства отечественных инсулинов". Предприятие выпускает более 60% инсулинов, которые изготовляются в Украине. Государство в 2000 году внесло свои 70,7% акций "Индара" в уставный фонд ГАК "Укрмедпром".

В 2008 году 70,7% акций завода приобрела компания Storke Holdings Limited. Это решение было обжаловано в суде, и три года длилось судебное разбирательство.

Однако, как свидетельствуют очевидцы, в ночь на 8 июля 2011 года около сотни бойцов "Беркута" ворвались на территорию завода, чтобы провести на завод представителей новых владельцев предприятия. 11 июля пресс-служба предприятия со ссылкой на нового директора предприятия Евгения КОНОНЕНКО распространила сообщение, что предприятие работает в нормальном режиме.

9 сентября Хозяйственный суд Киева по иску Генеральной прокуратуры Украины признал за государством право собственности на пакет акций ЗАО "Индар", которые незаконно были переданы оффшорной компании "Сторк Холдингз Лимитед".

Таким образом, суд признал за государством в лице Государственной акционерной компании "Укрмедпром" право собственности на 11 437 581 акцию ЗАО "Индар", которые истребованы у указанной компании и должны быть возвращены государству, сообщили в ГПУ.

В начале октября в Верховной Раде Украины был зарегистрирован законопроект о возврате в государственную собственность 70,7% акций ЗАО "Индар".

7 октября 2011 года Верховная Рада Украина приняла постановление "Об образовании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования обстоятельств, которые привели к ситуации, сложившейся вокруг ЗАО "Индар". В соответствии с постановлением, ВСК должна расследовать обстоятельства нарушения действующего законодательства при осуществлении отчуждения государственного пакета акций ЗАО "Индар" в размере 70,7%, что привело к утрате стратегически важного для государства предприятия; расследовать причины промедления в решении вопроса о возвращении в собственность государства государственного пакета акций ЗАО "Индар".