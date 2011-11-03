В Киеве будет создан Главный перинатальный центр

Президиум Национальной академии медицинских наук постановил создать на базе ГУ «Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины» Главный перинатальный центр высочайшего уровня, который будет иметь соответствующие подразделения в каждом из институтов академии по профилю.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе НАМН, такое решение принято во исполнение Президентской программы «Новая жизнь - новое качество охраны материнства и детства» и во исполнение постановления Кабинета Министров Украины № 1256 «Об утверждении перечня проектов по приоритетным направлениям социально - экономического развития», предусматривающего развитие перинатальной службы в государстве и уменьшение показателей материнской и перинатальной заболеваемости и смертности.

На вопрос, что можно ожидать от реализации программы «Новая жизнь - новое качество охраны материнства и детства», президент НАМН Андрей СЕРДЮК отметил: «Во-первых, значительного улучшения медицинского обслуживания новорожденных и матерей, во-вторых, повышение качества и доступности медицинских услуг, в-третьих, существенного улучшения здоровья детей».

В сообщении также говорится, что для успешной реализации программы «следует определить основные критерии создания и организации деятельности перинатальных центров III уровня, включая требования к помещениям, оборудованию, кадровому обеспечению с учетом международных стандартов. Утвердить методические рекомендации по аудиту состояния предоставления региональной перинатальной помощи и провести расчеты относительно ее нужд».

В НАМН убеждены, что всесторонняя поддержка региональных перинатальных центров должна осуществляться не только органами здравоохранения и научными работниками, но и муниципальной властью, ее первыми лицами.