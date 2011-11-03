Минздрав: теперь прививки приближены к европейским

В Украине вступил в силу новый порядок проведения профилактических прививок.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава, новый порядок проведения профилактических прививок значительно совершенствует предыдущий и приближен к европейским стандартам.

Соблюдение этого порядка обеспечит эпидемическое благополучие населения и предупреждение на территории Украины инфекций, управляемых вакцинацией.

Новый порядок проведения профилактических прививок отличается от предыдущего, в первую очередь, календарем. В частности, в предыдущем календаре вакцинация против туберкулеза проводилась в возрасте 7 и 14 лет. В новом предусмотрено, что данная прививка должна проводиться только в 7 лет.

Кроме того, в новом календаре расширен перечень рекомендуемых прививок. В частности, к уже существующему перечню инфекций, куда входят прививки против гепатита А, гепатита В, гриппа, пневмококковой инфекции и заболеваний, для иммунопрофилактики которых существует вакцина, зарегистрированная в Украине, добавлены: коклюш (ранее это была обязательная прививка только для детей, а теперь ее можно проводить и для взрослых), краснуха (для взрослых), эпидемический паротит (для взрослых), корь (для взрослых), менингококковая инфекция (для детей и взрослых), папилломавирусная инфекция, ротавирусная инфекция.

Также к предварительно определенным прививкам, которые проводятся на эндемических и энзоотических территориях и по эпидемическим показаниям, в новом календаре добавлено проведение вакцинации против ветреной оспы, коклюша и холеры.

В новом календаре был расширен перечень вакцин, которые могут использоваться для прививки против пневмококковой и менингококковой инфекций. Предусматривается использование каких-либо современных вакцин против этих инфекций вместо вакцин старшего поколения, которые использовались ранее.

Еще одним нововведением при проведении профилактических прививок является оформление письменного «Согласия на сбор и обработку персональных данных».