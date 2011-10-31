Украина разрешила ввоз свиней из Литвы

Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины разрешила ввоз свиней, продукции и сырья из них из Литовской Республики.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ведомства.

Решение об отмене запрета ввоза свиней принято 26 октября 2011 г. в связи с официальным сообщением Международного эпизоотического бюро о том, что на территории Литвы заболевание классической чумой свиней не регистрируется.

Напомним, запрет на ввоз в Украину свиней, продукции и сырья из них из Литовской Республики был введен в июне 2011 г.