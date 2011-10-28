Началась информационная кампания к Евро-2012 «Красная карточка»

В Киеве презентована информационная кампания «Красная карточка» в рамках Национального социального проекта к Евро-2012 «Давай вместе!». Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы молодежи и спорта Украины, кампания направлена на привлечение внимания молодежи к проблемам нетолерантного отношения к ВИЧ-положительным людям, а также к предотвращению инфицирования ВИЧ, противодействию насилию, сексуальной эксплуатации, вопросам гендерного неравенства в обществе.

Известные украинские спортсмены и представители шоу-бизнес: Ани ЛОРАК, Василий ВИРАСТЮК, ГАЙТАНА и Андрей ШЕВЧЕНКО показывают красную карточку главным проблемам молодежи и призывают вместе их преодолеть.

Председатель Государственной службы молодежи и спорта Равиль САФИУЛЛИН отметил, что проведение такой масштабной акции накануне и во время Евро-2012 повлияет на улучшение имиджа Украины как социально ориентированной страны на европейском пространстве.

Информационная кампания начинается во всех регионах Украины.

Герои кампании будут обращаться со словами-предостережениями по поводу социально-опасных явлений с бил-бордов, сити-лайтов и метро-лайтов. Видеоролики социальной рекламы будут транслироваться на национальных и региональных телеканалах, плакаты будут размещены на вокзалах и в учебных заведениях.

Председатель Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Юкие МОКУО выразила благодарность украинским звездам за их поддержку и волонтерское участие в этой акции. “Мы призываем всех вместе с нами поднять красную карточку нарушениям прав людей и детей в частности. Только вместе мы сможем остановить распространение ВИЧ, нетолерантность, насилие и эксплуатацию», - отметила она.

Информационная кампания реализуется Государственной службой молодежи и спорта совместно с ЮНИСЕФ, Представительством ООН в Украине, Объединенной программой ООН по вопросам ВИЧ/СПИДа (ЮНЕЙДС), Фондом народонаселения ООН, Координатором проектов ОБСЕ в Украине, Международным женским правозащитным центром «Ла Страда – Украина», Международным альянсом по ВИЧ/СПИД в Украине и другими организациями.

Проект «Давай вместе!» предусматривает также организацию и проведение в Украине детских и молодежных турниров по футболу «Честная игра», а также мероприятий по организации содержательного досуга детей и молодежи «Второй тайм».

В целом для проекта будут подготовлены и задействованы более 10 тысяч волонтеров, к занятиям спортом привлечены болей 40 тысяч детей и молодежи