C 26 по 28 октября - тяжелый период для метеочувствительных людей
10:58, 26 октября 2011Страна
1
Ожидается жесткий природный фон
Этот период влияет на самочувствие наиболее чувствительных к погодным условиям людей. Могут обостряться хронические заболевания, особенно если влияние фона сочетается с неблагоприятными воздействиями
В дни, когда ожидается жесткий или опасный неблагоприятный природный фон, людям с повышенной чувствительностью к внешним воздействиям рекомендуется соблюдать щадящую диету, не употреблять алкогольные напитки, не переутомляться, избегать стрессовых ситуаций, переохлаждения и перегрева, в профилактических целях принимать соответствующие лекарственные препараты, при необходимости обратиться к врачу
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter