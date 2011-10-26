C 26 по 28 октября - тяжелый период для метеочувствительных людей

Этот период влияет на самочувствие наиболее чувствительных к погодным условиям людей. Могут обостряться хронические заболевания, особенно если влияние фона сочетается с неблагоприятными воздействиями

В дни, когда ожидается жесткий или опасный неблагоприятный природный фон, людям с повышенной чувствительностью к внешним воздействиям рекомендуется соблюдать щадящую диету, не употреблять алкогольные напитки, не переутомляться, избегать стрессовых ситуаций, переохлаждения и перегрева, в профилактических целях принимать соответствующие лекарственные препараты, при необходимости обратиться к врачу

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