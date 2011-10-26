Женщины в Украине - экономнее мужчин
Результаты исследований
Украинские женщины оказались более экономными, чем мужчины. Об этом свидетельствуют результаты исследования культуры сбережения, проведенного IMAS International, которые приводит ТСН.
По словам управляющего директора IMAS International Ангара Лехнера, 48% украинских женщин и только 37% мужчин считают, что экономить средства очень важно.
67% респондентов откладывают меньше 550 грн в месяц и только 6% могут пополнить свои сбережения более чем на 1,1 тыс. грн в месяц.
В среднем житель Украины может откладывать 460 грн в месяц, что на 48 грн меньше, чем по результатам проведенного в 2010 году исследования.
В числе опасений, препятствующих украинцам хранить больше или начать откладывать деньги, - возможная девальвация гривны и высокий уровень инфляции.
Украинцы предпочитают хранить средства в наличных (50% респондентов). При этом население начинает все чаще пользоваться банковскими продуктами - 32% респондентов откладывают на карточные счета, 15% пользуются депозитами и лишь 8% хранят деньги на текущих счетах.
Как отметил Лехнер, около 81% украинцев нейтрально или негативно относятся к инвестициям в фонды, акции, облигации. Наибольшая заинтересованность в возможности инвестирования наблюдается среди молодого поколения - около 74% украинцев в возрасте от 15 до 29 лет позитивно или нейтрально относятся к инвестициям.
Напомним, украинцы тратят на питание почти 52% своих доходов, что является самым высоким показателем в Европе.