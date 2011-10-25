Украина готова оказать помощь Турции, в которой произошло землетрясение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.

Он сообщил, что во исполнение поручения Президента Украины Департаментом консульской службы МИД был проработан вопрос выполнения спецрейса в Турцию самолетом Ан-32 МЧС Украины для перевозки гуманитарного груза.

По информации посольства Украины в Турции, во второй половине дня 24 октября МИД Турции информировал, что ситуация в провинции, где произошло землетрясение, находится под контролем правительства, имеющихся сил и средств на данный момент достаточно и необходимости в получении международной помощи нет.

В то же время, по словам А.ДИКУСАРОВА, в турецком МИД не исключают, что потребность в предоставлении такой помощи может возникнуть через несколько дней.

В таком случае МИД Турции направит соответствующий запрос для получения международной помощи.

«Мы в любом случае во исполнение поручения Президента Украины в любую минуту готовы оказать всю необходимую помощь нашим партнерам в Турции для восстановления после стихийного бедствия», - сказал А.ДИКУСАРОВ.

Он также сообщил, что по состоянию на 9.30 по киевскому времени обращений о помощи от граждан Украины в посольство не поступало.

Он также отметил, что по состоянию на сегодняшний день граждане Украины вследствие землетрясения не пострадали, также нет погибших.

По словам А.ДИКУСАРОВА, район, где произошло землетрясение, удален от курортной зоны Турции.