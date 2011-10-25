Чернобыльцы требуют уволить директора "радиационного" центра

Несколько десятков ликвидаторов аварии на ЧАЭС и членов их семей провели сегодня пикетирование под стенами Научного центра радиационной медицины НАМНУ, требуя освобождения его директора Владимира БЕБЕШКО в связи с его «коррупционным методом распределения денег» Центра.

Как заявил корреспонденту УНИАН организатор акции Михаил ТЕРЕНТЬЕВ, премии, выданные В.БЕБЕШКО в 2010 году, не отвечают должностям и уровню ответственности персонала учреждения и базируются на лояльном отношении к отдельным работникам.

Ссылаясь на приказ государственного учреждения «Научный центр радиационной медицины» №262-К («О годовом премировании по результатам работы в 2010 году»), организаторы акции сообщили, что главврач получил годовую премию в размере почти 35 тыс. грн., завхоз получил 17 тыс. грн., в то время как премия врачей-хирургов в 2010 году составила только 1 тыс. грн.

По словам организаторов, премии также существенно отличаются у работников, занимающих равнозначные должности: например, заведующий отделением эндокринологии получил 4 тыс. грн., а заведующий отделением радиоиндуктивной патологии – 17 тыс. грн.

В акции приняли участие преимущественно пациенты этого Научного центра и их родственники.

Как отмечают пикетирующие, в то время, как руководство таким образом распоряжается деньгами Центра радиационной медицины, пройти некоторые процедуры в учреждении невозможно «из-за нехватки средств в Центре».

***Научный центр радиационной медицины (НЦРМ), созданный в связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции, начал функционировать с 1 октября 1986 года.

НЦРМ является главным учреждением в Украине по медицинским проблемам Чернобыльской катастрофы, радиационной медицины, радиобиологии и по вопросам радиационной гигиены, радиационной эпидемиологии.