Погода на завтра: от 3° мороза до 16° тепла

Завтра в Украине осадков не ожидается, ночью и утром в Карпатах местами туман.

Ветер юго-восточный, на юге и востоке северо-восточный, 5-10 м/с, в Крыму и Приазовье отдельные порывы 15-20 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, на побережье Черного моря 1-6° тепла; днем 4-9° тепла, в Прикарпатье и в Крыму до 13°; в Закарпатье ночью 2-7° тепла, днем 11-16°.

В Киевской области в среду осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 4-9° тепла. В Киеве температура ночью около 0°, днем 6-8° тепла.