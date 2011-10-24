Украина готова направить спасателей в Турцию

Кабинет Министров по поручению Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА принял решение оказать гуманитарную и техническую помощь пострадавшей от землетрясения Турецкой Республике.

Соответствующее решение принято Кабмином сегодня, 24 октября, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Министру чрезвычайных ситуаций Виктору БАЛОГЕ поручено проработать с Посольством Турецкой Республики в Украине вопросы относительно того, какая именно помощь нужна со стороны Украины в связи с землетрясением в Турции.

По сообщению министра, украинские спасатели с техническими средствами, с обученными на поиск людей собаками готовы в любой момент вылететь в Турцию и оказать необходимую помощь.

Как сообщал УНИАН, Президент В.ЯНУКОВИЧ поручил Кабинету Министров оказать всю возможную помощь, в которой нуждается Турецкая Республика для ликвидации последствий разрушительного землетрясения.

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло на юго-востоке Турции днем 23 октября. В ночь на 24 октября в разрушенной провинции произошло еще одно землетрясение, на сей раз - магнитудой 6,1.

Жертвами землетрясения стали 264 человека, больше 1 тысячи человек пострадали.

Власти Турции не исключает, что количество погибших в результате землетрясения в провинции Ван будет расти по меру получения информации из других пострадавших населенных пунктов.

Согласно предварительным оценкам, под завалами разрушенных зданий похоронены сотни людей.