Ожидание ответа приводит к сильнейшему стрессу
Результаты исследования
Если вы ждете ответа на звонок больше 6 минут, то испытываете сильный стресс, установили ученые. Исследователи проанализировали уровень стресса и кровяного давления у людей, ожидающих ответа. Оба показателя были повышенными.
В исследовании приняли участие 2 000 человек, 64% из них признались, что раздражала «успокаивающая» музыка на заднем фоне. Четыре из пяти опрошенных вешали трубку, не дождавшись ответа.
Доктор Роджер Хендерсон рассказывает: «Человек пребывает в стрессе - у него учащается сердцебиение, начинают потеть ладони и болеть голова. Это реально грозит перерасти в хроническую тревогу, проблемы с пищеварением, мышечные спазмы или же негативно отразиться на отношениях с другими. Люди не хотят ждать. Они хотят получать здесь и сейчас. Не получая это, у них начинает моментально подскакивать уровень стресса».
Статистику подтверждают результаты опроса:
- 67% респондентов признались, что необходимость ждать их выводит из себя
- одна треть опрошенных испытывала стресс
- 19% злились
- 16% чувствовали, что их «звонок не важен»
- 70% человек ухудшалось мнение о компании
- половина респондентов не рекомендовала друзьям и родственникам пользоваться услугами данной фирмы
- чуть менее четверти разрывали с компанией контракт.