Ожидание ответа приводит к сильнейшему стрессу

Если вы ждете ответа на звонок больше 6 минут, то испытываете сильный стресс, установили ученые. Исследователи проанализировали уровень стресса и кровяного давления у людей, ожидающих ответа. Оба показателя были повышенными.

В исследовании приняли участие 2 000 человек, 64% из них признались, что раздражала «успокаивающая» музыка на заднем фоне. Четыре из пяти опрошенных вешали трубку, не дождавшись ответа.

Доктор Роджер Хендерсон рассказывает: «Человек пребывает в стрессе - у него учащается сердцебиение, начинают потеть ладони и болеть голова. Это реально грозит перерасти в хроническую тревогу, проблемы с пищеварением, мышечные спазмы или же негативно отразиться на отношениях с другими. Люди не хотят ждать. Они хотят получать здесь и сейчас. Не получая это, у них начинает моментально подскакивать уровень стресса».

Статистику подтверждают результаты опроса:

- 67% респондентов признались, что необходимость ждать их выводит из себя

- одна треть опрошенных испытывала стресс

- 19% злились

- 16% чувствовали, что их «звонок не важен»

- 70% человек ухудшалось мнение о компании

- половина респондентов не рекомендовала друзьям и родственникам пользоваться услугами данной фирмы

- чуть менее четверти разрывали с компанией контракт.

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