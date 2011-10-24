Теперь на украинских врачей можно пожаловаться анонимно

В больницах Луганской области установлены специальные контейнеры для сбора жалоб на действия медработников. Об этом Полемике сообщили в пресс-службе Луганского областного центра здоровья.

Контейнеры установлены по инициативе управление здравоохранения Луганской ОГА в рамках комплекса мероприятий по борьбе с коррупцией.

Пациенты, а также их родственники получили возможность анонимно сообщать о некачественном лечении и случаях вымогательств со стороны медиков.

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