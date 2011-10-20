Курение увеличивает риск женщины заболеть онкологией на 30%

Курение увеличивает риск женщины заболеть раком молочной железы на 30%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня - во Всеукраинский день борьбы с раком молочной железы – сообщил журналистам руководитель Отделения опухолей молочной железы и реконструктивной хирургии Национального института рака профессор Иван СМОЛАНКА.

Он обратил внимание на то, что именно женщины-курильщицы чаще болеют раком молочной железы.

«Считают, что курение приводит, в основном, к раку легких, однако именно эта пагубная привычка увеличивает у женщины риск заболеть раком на 30%», - подчеркнул И.СМОЛАНКА.

Вторым по актуальности фактором риска профессор назвал наследственный фактор. "В 17-й и 13-й хромосомах выявлен ген рака молочной железы. И этот фактор играет важную роль в развитии рака этой локализации. К тому же, если у пациентки болели близкие родственники - мать, тетя, сестра, - как правило, рак в таких случаях протекает агрессивнее. Поэтому здесь очень важно раннее обращение к специалистам, чтобы они смогли четко составить оптимальную тактику лечения", - сказал он.

Также И.СМОЛАНКА назвал факторами риска развития рака молочной железы раннее или позднее начало менструаций, позднюю менопаузу, рождение ребенка после 30 лет, частые аборты, гинекологические заболевания, травмы молочной железы (увеличивают риск на 17%), заболевания эндокринных органов, которые нарушают гормональный баланс в женском организме.

«Молочная железа - орган гормонозависимый, который чутко реагирует на любые изменения в яичниках, надпочечных железах, щитовидке. К развитию патологии могут привести и неправильно пролеченные доброкачественные опухоли, неправильно избранная тактика лечения. Перед тем, как пойти лечиться у врача нетрадиционной медицины (пусть даже и при самом «банальном», казалось бы, образовании), нужно обязательно посетить онколога, чтобы исключить онкологическое заболевание", - заметил профессор.

По словам медика, чаще болеют женщины после 50 лет. "Сам возраст и является риском. После 40 лет риск развития рака молочной железы растет, но пик - после 50", - подчеркнул И.СМОЛАНКА.