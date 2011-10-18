Погода на завтра

Завтра в южной части Украины, в восточных, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях ожидаются дожди, ночью местами с мокрым снегом, на востоке, в Крыму и Приазовье ночью местами сильные дожди.

На остальной территории переменная облачность, без осадков, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер северо-восточный (в западных областях юго-западный), 7-12 м/с, на юге местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, на Прикарпатье 3-8° мороза, в восточной части и большинстве южных областей 2-7° тепла, в Крыму 5-10° тепла; днем в Украине 6-11°, в западных областях и на крайнем юге до 14°.

В Киевской области во вторник осадки не ожидаются. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 6-11° тепла. В Киеве температура ночью 0-2° мороза, днем 7-9° тепла.