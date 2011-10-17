В Украину ввозили лекарства по завышенной в три раза цене

Сотрудники Черниговской таможни вместе с налоговиками предотвратили ввоз на территорию Украины партии медицинских препаратов, стоимость которых была завышена в 3 раза. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Черниговской таможни.

Автомобиль с грузом медпрепаратов пересек украинско-белорусскую границу в пункте пропуска “Новые Яриловичи”. Согласно товаросопроводительным документам, почти 7 тонн лекарственных средств белорусского производства ввозились в Украину с территории Литвы.

Проанализировав нелогичный маршрут груза и высоковатую стоимость препаратов, сотрудники Черниговской таможни доставили автомобиль с товаром в Чернигов для осуществления проверки законности данной внешнеэкономической операции. Последующие проверочные мероприятия проводились совместно с сотрудниками налоговой милиции Государственной налоговой службы Украины в Черниговской области. С целью получения достоверной информации черниговские таможенники обратились к белорусским коллегам.

По информации, поступившей из Республики Беларусь, установлен факт завышения стоимости препаратов в 3 раза. В таможенной декларации, по которой товар был отправлен с территории Республики Беларусь, цена товара составляет более 580 тыс. дол., а согласно документам, которые были предъявлены к таможенному контролю на украинской границе, – 1,6 тыс. дол.

Медицинские препараты производства Республики Беларусь общей стоимостью 4,6 млн. грн. были перемещены через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля путем представления таможенному органу документов, содержащих неправдивые данные. В отношении директора украинской фирмы возбуждено административное дело по статье 352 Таможенного кодекса Украины. Продолжается расследование по делу.