В Украину пытались незаконно ввезти лекарства

Попытка незаконного перемещения через таможенную границу Украины лекарственных средств стоимостью почти 1,5 млн. грн. зафиксирована работниками таможенного поста «Борисполь-аэропорт».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Гостаможни.

Авиарейсом в адрес одного из отечественных обществ с ограниченной ответственностью поступил груз лекарственных средств, концентрата для приготовления раствора для внутривенных инъекций в комплекте.

Для таможенного оформления данного груза были поданы товаросопроводительные документы, в которых было указано, что ввозится 55 наборов медикаментов.

Однако во время проведения таможенного осмотра товар был пересчитан, и установлено, что на самом деле перемещалось вдвое больше наборов данных лекарственных средств, о чем не было заявлено в товаросопроводительных документах.

Таким образом, таможенный брокер не заявил по установленной форме точные сведения о количестве товара, который перемещается через таможенную границу Украины и подлежит обязательному декларированию.

Составлен протокол о нарушении таможенных правил. Лекарства изъяты.