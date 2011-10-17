Литвин предлагает установить «зимнее время»

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН предлагает отменить недавно принятое постановление парламента «Об изменении порядка исчисления времени на территории Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

«Надо признать, что принятие этого решения было поспешным, непродуманным, непросчитанным, не предусмотрело все влекущие за собой последствия», - заметил В.ЛИТВИН.

Он отметил, что парламент должен принять постановление об отмене данного решения, и поручить правительству на протяжении месяца внести соответствующий проект закона.

По его словам, необходимо «поставить точку в данном вопросе».

В.ЛИТВИН подчеркнул, что до решения данного вопроса «будет действовать соответственно постановление Кабинета министров, которое предусматривает перевод времени на час обратно в последнее воскресенье октября».

В.ЛИТВИН предлагает парламентариям завтра указанный вопрос рассмотреть в первоочередном порядке. По его словам, Украину ожидают «огромные риски, если будет действовать нынешнее постановление».

Председатель ВР предлагает в будущем принять решение, «которое бы предусматривало переход на час обратно в зимний период, и не переходить на летнее время».

Как сообщал УНИАН, 20 сентября Верховная Рада приняла постановление «Об изменении порядка исчисления времени на территории Украины».

Данным постановлением установлено с 27 марта 2011 года на территории Украины время второго часового пояса с добавлением одного часа. Документом признаны утратившими силу постановление ВР и постановление Украинской ССР о переходе на летнее время. Таким образом, постановлением отменен ежегодный перевод часов на «зимнее» и «летнее» время.

Эксперты заявили, что отмена ежегодного перевода часов на “зимнее” время будет иметь масштабные негативные последствия для Украины.