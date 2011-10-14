Власти Полтавской области и Фонд Ахметова «Развитие Украины» подписали меморандум о борьбе с туберкулезом

Сегодня Полтавская областная государственная администрация, Полтавский областной совет и Благотворительный фонд Рината АХМЕТОВА «Развитие Украины» подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве по борьбе с туберкулезом.

Как передает корреспондент УНИАН, меморандум подписали губернатор области Александр УДОВИЧЕНКО, председатель облсовета Иван МОМОТ и директор Фонда «Развитие Украины» Анатолий ЗАБОЛОТНЫЙ.

А.УДОВИЧЕНКО заявил, что совместное сотрудничество власти и фонда поможет эффективной борьбе с туберкулезом.

«Признавая ценность жизни и здоровья граждан Украины, сознавая чрезвычайно тяжелую эпидемическую ситуацию с заболеваемостью туберкулезом в государстве, и не только медицинский, но и социальный характер этой проблемы, а также руководствуясь необходимостью максимально возможного сочетания и использования сил и ресурсов государственного, частного и общественного секторов для действенной и эффективной борьбы с туберкулезом, долговременной целью которой является «Украина без туберкулеза», мы подписали данный меморандум», - сказал губернатор.

По словам А.ЗАБОЛОТНОГО, в рамках подписанного меморандума области выделено 2 млн. долл., которые будут направлены на обеспечение эффективной лабораторной диагностики и приобретение препаратов второго уровня, улучшение кадрового потенциала фтизиатрической службы и создание системы мониторинга и оценки в сфере туберкулеза.

В общем размер гранта, выделенный Глобальным фондом на борьбу с эпидемией, составляет порядка 95 млн. долларов. «Эти средства Украина получила после четырех отказов. Учитывая опыт Фонда в преодолении эпидемии в Донецкой области и реализацию проектов национального масштаба, международное сообщество доверило фонду «Развитие Украины» реализацию грантовой программы. Фонд вкладывает также свои средства», - отметил А.ЗАБОЛОТНЫЙ.

В свою очередь И.МОМОТ заявил, что областной совет будет всячески способствовать реализации меморандума путем выделения бюджетных средств для финансирования соответствующих мероприятий бюджетных учреждений, в частности упомянутых ремонтных работ в лабораториях и отделениях.

Стороны договорились детализировать свои обязательства путем составления графиков, рабочих планов.

По словам начальника Главного управления охраны здоровья ОГА Виктора ЛЫСАКА, в Полтавской области за 9 месяцев текущего года заболеваемость туберкулезом составляет 35,8 на 100 тыс. населения, что практически на уровне прошлого года (34,3). Среди детей заболеваемость на низком уровне (1,0 на 100 тыс. населения). По предварительным данным, смертность от заболевания за 7 месяцев этого года уменьшилась на 36% и составляет 11,5 против 18,0 за аналогичный период прошлого года.

***Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» - неприбыльная организация, основанная 15 июля 2005 года.

Миссия Фонда - работать для людей, устраняя причины актуальных общественных проблем; внедряя лучший опыт, накопленный в Украине и за рубежом, создавая уникальные системные решения; добиваясь максимального результата каждым своим проектом и действием

Направления деятельности: современное образование и воспитание, здоровье нации, культурное наследие, адресная помощь.