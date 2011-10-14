Треть украинцев - за смертную казнь и эвтаназию

Треть украинцев высказывается за возвращение смертной казни и не против легализации эвтаназии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор департамента коммуникаций Института Горшенина Владимир ЗАСТАВА сегодня на пресс-конференции, представляя результаты телефонного опроса «Моральность украинского общества: отношение к смерти».

В частности, более трети украинцев (38,4%) выступают за возобновление смертной казни в случае тяжких преступлений против личности. Около четверти (25,7%) считают эту меру наказания допустимой в случае изнасилований несовершеннолетних, а каждый шестой – в случае производства и распространения наркотиков (14,9%), взяточничества в особо крупных размерах государственными чиновниками (14,3%). Полагают, что применять смертную казнь следует за организацию террористического акта, 6,7%, за хищение государственного имущества в особо крупных размерах – 5,6%, за организацию военного переворота – 4,2%, за организацию покушения на жизнь главы государства – 3,8%, за государственную измену – 3,2% опрошенных. Выступают за возвращение смертной казни за другие преступления – 2,9% респондентов, а 2,6% затруднились ответить на данный вопрос. При этом 30,8% граждан Украины выступают против возобновления смертной казни.

Более трети респондентов (37,1%) категорически против легализации эвтаназии в Украине. При этом почти такое же количество опрошенных (36,8%) считают эвтаназию допустимой в случае неизлечимой болезни, приносящей больному страдания. Каждый шестой украинец (15,7%) полагает, что самоубийство с врачебной помощью может произойти по желанию любого человека без объяснения им причин такого решения, а 8,2% допускают, что на эвтаназию можно пойти в том случае, если человек долгое время находится в коме, а 2,5% - в старости, после определенного возраста. Затруднились ответить на данный вопрос 5,3% респондентов.

Эксперт Института Горшенина Наталия КЛАУНИГ отметила, что в 2007 году количество людей, которые были категорически против эвтаназии, было намного больше – 57%.

В.ЗАСТАВА, комментируя ответы на первых два вопроса, подытожил, что украинское общество допускает, что смерть может быть наказанием, но не рассматривает смерть как избавление.

Большинство граждан Украины (59,7%) осуждает самоубийц. Не осуждают около четверти респондентов (26,1%), а 14,2% затруднились ответить на этот вопрос.

Почти половина украинцев (45,8%) иногда думают о смерти. При этом каждый шестой опрошенный (15,4%) признался, что мысли о смерти посещают его часто. Заявили, что никогда не думают об этом, более трети респондентов – 38,8%.

Более половины опрошенных (52,3%) считают, что обычно человек придерживается моральных норм по внутренней убежденности. Около трети (35,8%) полагают, что человек соблюдает моральные нормы для того, чтобы хорошо выглядеть в глазах окружающих. Ответ «другое» на данный вопрос дали 2,4% респондентов, а 9,5% затруднились с ответом на него.

В.ЗАСТАВА отметил, что в целом только половина украинцев считает, что моральных норм нужно придерживаться по внутренней убежденности, причем по сравнению с 2007 годом эта цифра уменьшилась.

По словам Н.КЛАУНИНГ, сегодня присутствует тренд, что моральным быть не очень модно, поскольку моральность не содействует зарабатыванию денег.

Также В.ЗАСТАВА подчеркнул, что сегодня в обществе еще только происходит переоценка ценностей. В частности, меняется отношение к сексу, к людям с нетрадиционной ориентацией.

«Образно говоря, общество Советского Союза как бы посещало ясельную группу, и знаете, так, по-детски, закрывало глаза на целый ряд реальных и неоднозначных проблем, считая, например, что секса, проституции или нетрадиционной сексуальной ориентации просто не существует. Сегодня общество перешло в подготовительную группу, уже признается существование ряда проблем, но все еще достаточно определенных табу. Что будет через десять лет – посмотрим», - отметил В.ЗАСТАВА.

Телефонный опрос «Моральность украинского общества: отношение к смерти» проводился Институтом Горшенина с 11 по 13 октября. Всего согласно случайной выборке было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.