Курятина в Украине опасна для здоровья

Ни один из производителей курятины в Украине не соблюдае всех стандартов и нормативов.

Об этом сообщил директор Института потребительских экспертиз Юрий Чернобривец на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, согласно исследованиям, нарушение на производстве были «не смертельны», однако отклонения от стандартов наблюдались на всех проверенных объектах.

При этом эксперт добавил, что кроме производства, нарушения могут быть также и при транспортировке и реализации продукции.

В то же время директора департамента контроля качества медицинских услуг, регуляторной политики и санитарно-эпидемиологического благополучия, начальник управления общественного здоровья и санитарно-эпидемического благополучия населения Минздрава Украины Алла Григоренко заявила, что в Украине только 3% мясной продукции - некачественны.

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