За подделку лекарств - 10 лет тюрьмы

Президент Украины Виктор Янукович подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предотвращения фальсификации лекарственных средств», сообщает президентская пресс-служба.

Напомним, что Верховная Рада приняла этот закон 8 сентября.

Согласно закону, умышленное изготовление фальсифицированных лекарственных средств, а так же приобретение, перевозка, пересылка или хранение с целью сбыта или сбыт заведомо фальсифицированных лекарственных средств, если такие действия создали угрозу для жизни или здоровья лица, или совершенные в крупных размерах, — наказывается штрафом от 1 тыс. до 2 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 до 34 тыс. грн) или ограничением свободы сроком до 3 лет, или лишением свободы на тот же срок, с конфискацией фальсифицированных лекарственных средств, сырья и оборудования для их изготовления.

Те же действия, совершенные повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или в особо крупных размерах, или если они повлекли длительное расстройство здоровья человека, а так же производство фальсифицированных лекарственных средств, — наказываются лишением свободы на срок от 3 до 5 лет с конфискацией фальсифицированных лекарственных средств, сырья и оборудования для их изготовления.

Если действия повлекли смерть человека или иные тяжкие последствия, наказание — лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией фальсифицированных лекарственных средств, сырья, оборудования для их изготовления и имущества.