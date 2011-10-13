Украинских учителей из-за курения будут увольнять
Проект этического кодекса
Из-за нового проекта «Этического кодекса украинского учителя» учителя должны отказаться от такой вредной привычки, как курение.
Запрет на курение среди учителей будет вынесен отдельной строкой в упомянутом кодексе.
В случае вступления этого документа в законную силу преподавателей смогут увольнять за вредную привычку.
Проект кодекса уже был изучен педагогами - они остались им недовольны. По их словам, этот документ дает ученикам слишком много прав. Создается впечатление, что кодекс разрабатывается не для улучшения качества обучения и лучшего взаимодействия в образовательном процессе между преподавателями, учащимися и их родителями, а для контроля учителей.
«Этический кодекс украинского учителя» будет рассмотрен с процедурой референдума.
www.sockraina.com