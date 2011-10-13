Украинских учителей из-за курения будут увольнять

Из-за нового проекта «Этического кодекса украинского учителя» учителя должны отказаться от такой вредной привычки, как курение.

Запрет на курение среди учителей будет вынесен отдельной строкой в упомянутом кодексе.

В случае вступления этого документа в законную силу преподавателей смогут увольнять за вредную привычку.

Проект кодекса уже был изучен педагогами - они остались им недовольны. По их словам, этот документ дает ученикам слишком много прав. Создается впечатление, что кодекс разрабатывается не для улучшения качества обучения и лучшего взаимодействия в образовательном процессе между преподавателями, учащимися и их родителями, а для контроля учителей.

«Этический кодекс украинского учителя» будет рассмотрен с процедурой референдума.

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