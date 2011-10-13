В Украине проверят производителей колбас

Институт потребительских экспертиз при поддержке государственных органов начинает проект по аудиту украинских производителей мяса.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН директор института Юрий ЧЕРНОБРЫВЕЦ.

«Мы хотим проанонсировать старт нашего проекта – независимого аудита предприятий мясоперерабатывающей отрасли. Мы хотим показать реальную ситуацию с производством продуктов мясопереработки в нашей стране», - сазал он. Ю.ЧЕРНОБРЫВЕЦ добавил, что к инициативе института присоединились практически все государственные контролирующие органы, в том числе и Госпотребстандарт, и Институт экогигиены и токсикологии, Министерство здравоохранения, Институт питания и другие.

«Мы хотим пригласить все предприятия мясоперерабатывающей отрасли к участию в нашем проекте, оно является для них абсолютно бесплатным. Мы готовы посетить все эти предприятия и провести профессиональную проверку», - сообщил Ю.ЧЕРНОБРЫВЕЦ.

Заместитель директора департамента контроля качества медицинский услуг, регуляторной политики и санитарно-эпидемиологического благополучия, начальник управления общественного здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия населения Министерства здравоохранения Украины Алла ГРИГОРЕНКО сообщила, что Минздрав каждый год проводит тысячи исследований, и «должны констатировать, что каждый десятый объект не соответствует санитарному законодательству». «На сегодня только за 9 месяцев мы провели более 3 тысяч таких обследований, сняли с реализации более 25 тонн мясной продукции, как отечественного, там и импортного происхождения, и более чем на 0,5 млн. грн. было наложено санкций. Поэтому мы поддерживаем эту акцию и призываем производителей к широкому освещению своих предприятий», - сказала она.

Директор Государственного научно-исследовательского центра по проблемам гигиены питания Минздрава Украины ШВЕЦ добавил, что центр поддерживает этот проект специалистами, технологиями, возможностями своих лабораторий и «надеется, что он будет успешно завершен, даст ответы на определенные вопросы и будет продолжен».

Ю.ЧЕРНОБРЫВЕЦ добавил, что проект планируется завершить за 1,5-2 месяца, что будет зависеть от активности производителей, которые будут участвовать в нем.

По поводу финансирования Ю.ЧЕРНОБРЫВЕЦ сказал, что «это синергический проект, мы используем как свои средства, так и средства наших партнеров и коллег. Исследования – недешевая вещь, но благодаря тому, что государственные органы поддержали нас, в том числе и лаборатории, мы получили практически бесплатные исследования в этих лабораториях».

Также он отметил, что исследоваться будет продукция предприятий, которая пользуется наибольшей популярностью у потребителя.