Запрещен ввоз коней из Афганистана, Монголии и штата Аризона
11:30, 12 октября 2011Страна
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Сообщает ветслужба Украины
Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины запретила ввоз коней и сырья из них из Афганистана, Монголии и штата Аризона (США).
Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Госветфитослужбы.
Сообщается, что ввоз коней из Афганистана запрещен в связи с регистрацией на территории страны заболевания коней сапом.
Из Монголии ввоз запрещен в связи с заболеванием коней гриппом.
С территории штата Аризона (США) ввоз коней запрещен в связи с заболевание коней контагиозным метритом.
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