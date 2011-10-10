В Украине прошла неделя паллиативной помощи

В Украине завершилась неделя паллиативной и хосписной помощи. Встречи с медиками, круглые столы, поездки в хосписы с журналистами, фотоконкурсы. Все ради того, чтобы привлечь внимание к людям, чей жизненный путь заканчивается.

«В Украине катастрофически не хватает заведений, где бы безнадежно больные люди могли получить необходимую помощь. Для многих остается недоступным обезболивание .- заявляет председатель Украинской лиги содействия развитию хосписной и паллиативной помощи Василий Князевич. - Надо объединять усилия всех и создать такую систему, чтобы каждый человек мог не только достойно прожить, но и достойно завершить свою жизнь. "

Неделя хосписной помощи завершилась благотворительным мероприятием, на котором собрались политики, медики, меценаты и представители церквей в Украине. Там же состоялся финал социально-информационной акции «Портрет из будущего». В течение недели семь молодых художников нарисовали портреты семи молодых людей такими, какие они представляют их через 30 лет. Не побоялись заглянуть в свое будущее Владислав Яма, Даша Малахова, Гайтана, Владислав Ващук, Святослав Олийнык, Ирэна Карпа и Наталья Розинская. А пока художники рисовали их портреты, сами звезды побывали в хосписах. Цель такой акции - напомнить всем, что слава, молодость, успех - все проходит, и никому не удается обойти старость. Но каждый может задуматься о ней уже сейчас. И какое общество мы построим сегодня, в таком будем жить через 30 лет.