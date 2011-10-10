В Украине обесточены 29 населенных пунктов

29 населенных пунктов в 4 областях Украины обесточены сегодня ночью в результате неблагоприятных погодных условий (дождь, сильные порывы ветра) и из-за срабатывания систем защиты линий электропередач.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, в частности 6 населенных пунктов обесточены в Винницкой области, 13 – в Киевской, 8 – в Одесской, 2 – в Черниговской.

К возобновлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.