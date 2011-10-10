Завтра в Украине - заморозки

Завтра в Карпатах и в центральных областях Украины местами на почве заморозки, днем будет до 15° тепла.

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 11 октября будет облачно с прояснениями. Небольшой (в Крыму умеренный) дождь, лишь в центральных, ночью и в большинстве северных, а днем и в восточных областях без осадков. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, в Карпатском регионе и в центральных областях на почве местами заморозки 0-3°, температура днем 10-15° тепла; в восточных областях и Приазовье ночью 8-13°, днем 17-22°; в Крыму ночью 10-15°, днем 20-25°.

В Киевской области завтра облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 10-15°.

В столице облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 12-14°.

Также гидрометцентр предупреждает, что ночью 12 октября в Карпатском регионе и в центральных областях местами на поверхности почвы заморозки, а ночью 13 октября в западных и северных областях на почве и местами и в воздухе заморозки 0-5°.