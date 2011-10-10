Закарпатцы не хотят встречать восход солнца в 10 утра

Закарпатский областной совет просит парламент отменить постановление «Об изменении порядка исчисления времени на территории Украины» и установить в государстве «зимнее время».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в обращении облсовета к Верховной Раде Украины, принятом сегодня на внеочередной сессии. Документ поддержали 93 из 96 присутствующих на сессии депутатов. (Всего в Закарпатском областном совете 108 депутатов).

Как говорится в обращении депутатов Закарпатского областного совета, переход, согласно постановлению ВР от 20 сентября 2011 года в третий часовой пояс для Закарпатской области, которая в течение многих веков жила по среднеевропейскому времени, и географически, и экономически неоправдан. В случае сохранения вновь установленого порядка, светлое время суток в Закарпатской области в зимний период будет начинаться примерно в 10 часов утра.

Как сообщил на сессии председатель Закарпатского областного совета Иван БАЛОГА, с просьбой обратиться к ВР и просить отменить принятое 20 сентября 2011 года постановление в областной совет обратились ряд местных общественных организаций, научных институтов, школ.

«Ввиду этих многочисленных обращений и было принято решение о созыве внеочередной сессии и принятии обращения к Верховной Раде Украины», - добавил И.БАЛОГА.

Как сообщил на сессии депутат облсовета, начальник Управления образования и науки Закарпатской ОГА Михаил МОТИЛЬЧАК, сохранение действия постановления парламента создаст неудобства для десятков тысяч закарпатцев и, в первую очередь, школьников, ведь в Закарпатской области на сегодняшний день около 12 тысяч 647 детей необходимо подвозить в школу.

«Это значит, что всем этим детям нужно просыпаться за полтора-два часа до начала уроков, в полной темноте добираться даже к школьным автобусам. Так же в полной темноте будут начинаться уроки, и это значит, что первый урок-два ученики просто не будут воспринимать материал, потому что их организм еще не проснется», - сказал М.МОТИЛЬЧАК.

Кроме того, по его словам, в Закарпатье 80 школ, в которых почти 7 тысяч школьников учатся в две смены, то есть необходимо организовать учебный процесс так, чтобы первая смена начиналась по крайней мере на час раньше, чем в других школах.

«А это будет означать, что детям необходимо будет подниматься еще раньше, то есть в темноте будут учиться и дети в первой смене, и во второй смене», - подчеркнул М.МОТИЛЬЧАК.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября Верховная Рада Украины приняла постановление «Об изменении порядка исчисления времени на территории Украины».

Данным постановлением установлено с 27 марта 2011 года на территории Украины время второго часового пояса с прибавлением одного часа. Документом признаны утратившими силу постановление ВР и постановление Украинской ССР о переходе на летнее время. Таким образом, постановлением отменен ежегодный перевод часов на «зимнее» и «летнее» время.

5 октября министр чрезвычайных ситуаций Виктор БАЛОГА направил председателю Верховной Рады Владимиру ЛИТВИНУ письмо, в котором просил инициировать пересмотр решения парламента об изменения порядка исчисления времени в Украине.

В.БАЛОГА подчеркнул, что научные «сотрудники, в том числе Украинского гидрометеорологического центра, учитывая географическое положение Украины, считают естественным и оправданным с точки зрения здоровья граждан и экономических интересов государства, второй часовой пояс, который наиболее точно отвечает астрономическому времени».

В письме также обращается внимание на то, что подавляющее большинство специалистов склоняются к тому, чтобы отказаться от практики часовых изменений. Это стоит сделать путем перехода именно на «зимнее» время, отменив «летнее», - подчеркнул министр МЧС.

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заявил, что парламент не собирается отменять постановление об изменении порядка исчисления времени на территории Украины.