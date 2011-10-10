У людей с синдромом Дауна появится свой день в календаре

В октябре 2011 года пройдёт голосование по резолюции Организации Объединенных Наций о признании Всемирного дня человека с синдромом Дауна (WDSD) официально соблюдаемым международным днем с 21 марта 2012 года. Для этого Международная Ассоциация Даун Синдром собирает подписи под петицией от людей со всего мира. На сегодняшний день в акции приняли участие 6155 человек.

Всеукраинская Благотворительная Организация "Даун Синдром" поддерживает эту инициативу, которая повлияет на жизнь людей с синдромом Дауна во всём мире.

"Для более чем 10 000 украинцев и их семей официальное признание ООН Всемирного дня человека с синдромом Дауна - это стимул активнее бороться за свои права на качественное образование, на полноценное медицинское обслуживание, на необходимые социальные услуги", - отметил президент ВБО "Даун Синдром" и отец 7-ми летнего Илюши Сергей Курьянов.

Любой из нас может оставить свою подпись на сайте: www.ds-int.org/petition-wdsd-un. Подписи принимаются до 16 октября.

Петиция будет передана 3-ему комитету Организации Объединенных Наций 17 октября 2011 года. Это значит, что уже с 2012 года в календаре может появиться "Всемирный день человека с синдромом Дауна", который будет способствовать реализации основных принципов Конвенции ООН о правах инвалидов, ратифицированной Украиной и являющейся частью нашего национального законодательства.