Завтра Украине обещают мокрый снег

8 октября, по прогнозам синоптиков, в западных областях Украины пройдет дождь, ночью сильный дождь, на высокогорье Карпат с мокрым снегом.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Температура ночью 3-8° тепла, днем 9-14°; в Карпатах на протяжении суток 1-5° тепла.

В большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях ночью без осадков, днем ожидается дождь, местами гроза. Температура ночью 9-14°, днем 16-21°. На остальной территории без осадков, только днем в Кировоградской и Одесской областях пройдут отдельные кратковременные дожди.

Температура ночью 10-15°, на побережье морей до 18°, днем 20-25°, в южной части до 28°.

Ветер на протяжении суток будет преобладать южный с переходом в западной части на северо-западный, 7-12 м/с, местами, кроме восточных областей, порывы 15-20 м/с.

В Киеве и области ночью без осадков, днем ожидается дождь, кое-где гроза. Температура по области ночью 9-14°, днем 16-21°. По г. Киеву температура ночью 12-14°, днем 19-21°.

7 октября температура воды в Черном и Азовском морях 15-19°, в Днепре возле Киева 15°.