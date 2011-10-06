Завтра в Киеве - до 24°

Завтра в Украине осадки не ожидаются, лишь днем в Волынской, Львовской, Закарпатской и местами в Ивано-Франковской областях дожди.

Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с, днем в Карпатах и южной части местами порывы 15-20 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 8-13°, на побережье морей ДО 16°, в восточных областях местами 5-7° тепла; днем 19-24°, в южной части местами 25-27°; в Карпатах ночью 5-10° тепла, днем 10-15°.

В Киевской области в пятницу ожидается переменная облачность, ветер юго-западный, 5-10 м/с, температура ночью 8-13°, днем 19-24°. В Киеве температура ночью 10-12°, днем 22-24°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 14-19°, в Днепре возле Киева 14°.