Усилена ответственность за незаконный оборот наркотиков

16:09, 06 октября 2011
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Верховная Рада приняла Закон

Верховная Рада Украины приняла Закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, ядовитых или сильнодействующих веществ, ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств и одурманивающих средств".

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие закона в целом проголосовали 308 народных депутатов из 399 зарегистрированных в сессионном зале.

Законом усиливаются санкции за совершение отдельных административных правонарушений и преступлений в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров.

Соответствующие изменения внесены в статьи 44, 44-1, 106-1, 188 Кодекса Украины об административных правонарушениях и статьи 306, 307, 320-322 Уголовного кодекса.

Законом устанавливается уголовная ответственность за использование денег, полученных от незаконного оборота ядовитых или сильнодействующих веществ, ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств (статья 306 УК Украины).

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