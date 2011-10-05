Большинство погибших при взрыве - студенты
15:36, 05 октября 2011Страна
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Исламская повстанческая группировка Аль-Шабаб взяла на себя ответственность за взрыв в столице Сомали, в результате которого погибли более 70 человек и около сотни ранены, сообщает Би-би-си.
Взрыв в Могадишо стал самой кровопролитной акцией, совершенной Аль-Шабаб за свою пятилетнюю историю, а также одной из наиболее смертоносных атак за двадцать лет гражданской войны в Сомали.
Грузовик, набитый взрывчаткой, взлетел на воздух у здания министерства высшего образования.
Большинство жертв - студенты и их родители, ожидавшие оглашения результатов отбора стипендиатов для обучения за рубежом.
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