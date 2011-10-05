Краматорск засыпало сажей

На Краматорской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) из-за аварии оборудования произошел выброс сажи.

Как сообщил УНИАН заместитель начальника управления регулирования земельных отношений, охраны окружающей природной среды горсовета Краматорска Дмитрий ЯКУШЕВ, выброс сажи произошел на ТЭЦ вчера, в период с 2 до 3 часов ночи.

По его словам, в связи с инцидентом на территорию ТЭЦ выезжали представители управления горсовета и городской санстанции. «Представители ТЭЦ нам пояснили, что ночью 4 октября у них произошла аварийная ситуация, в результате которой на некоторое время отключилось очистное оборудование», - сказал Д.ЯКУШЕВ.

Он отметил, что сажа выпала в непосредственной близости от предприятия, в 300 метрах от эпицентра выброса – в основном, на территории, прилегающей к инженерному корпусу рядом стоящего Новокраматорского машиностроительного завода.

Д.ЯКУШЕВ заверил, что в результате выброса непосредственной угрозы здоровью населению нет, а территория вокруг ТЭЦ сейчас приводится в порядок работниками ЖКХ и прилегающих предприятий.

«Мы составили акт. За допущенные нарушения оштрафован начальник производственно-технического отдела ТЭЦ. Все материалы мы передали в экологическую инспекцию для дальнейших разбирательств», - заключил Д.ЯКУШЕВ.

Как сообщила 5 октября газета «Сегодня», в Краматорске Донецкой области за ночь машины покрылись неизвестной черной пылью. Владельцы авто c ужасом смотрят на машины, но еще больший шок вызывает мысль, что вся эта пыль оседает точно так же и в человеческих легких, отмечает газета.

«Уходя в ночную смену, оставил свои белые «Жигули» на стоянке, и даже не мог подумать, что придя утром, обнаружу их «черными», - сказал местный житель. На автомобиле толстым слоем лежала пыль, с виду похожая на стружку. «Вот как наша ТЭЦ работает!», - добавил ошарашенный увиденным водитель.