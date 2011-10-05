Погода на завтра

Завтра, 6 октября, в Украине сохранится теплая погода без осадков.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, только ночью в восточной части местами ожидается небольшой дождь.

Ночью и утром в западных областях кое-где туман. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 7-12°, на побережье морей до 16°; днем 17-22°, в южной части местами 25-27°; в Карпатах ночью 5-10° тепла, днем 11-16°.

В Киеве и Киевской области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью по области 7-12°, днем 17-22°, в Киеве ночью 9-11°, днем 18-20°.

Сегодня, 5 октября, температура воды в Черном море 16-19°, в Азовском море 13-17°, в Днепре возле Киева - 14°.

Также УкрГМЦ предупреждает, что 6-8 октября в западных, Винницкой, Одесской, Запорожской, Харьковской, местами в Донецкой, Кировоградской, Николаевской областях и в Крыму сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.