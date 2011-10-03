Какие продукты помогают уснуть?

Если вы страдаете от бессонницы, не спешите принимать таблетки, которые вызывают привыкание. Для начала, попробуйте справиться с проблемой естественным путем.

Сон необходим каждому из нас, а недостаток сна повышает риск развития разнообразных проблем со здоровьем, включая болезни сердца и рак. Согласно статистическим данным, около 10% населения земли хронически недосыпают. Некоторые продукты, напитки и травы помогают справиться с бессонницей. Одним из таких продуктов является вишня. Участники эксперимента, которые ели вишни утром и вечером в течение двух недель, отмечали, что их сон стал лучше. Ученые объясняют это высоким содержанием мелатонина – вещества, вызывающего сонливость.

В определенных морепродуктах, таких как креветки, тунец, треска и палтус, содержится натуральное снотворное триптофан. Если вы не любите рыбу, попробуйте теплое молоко. В нем также содержится триптофан. Лучше всего успокаивает комбинация углеводов с белками и триптофаном, например, овсяная каша с молоком.

Мелисса – проверенное седативное средство. Эта травка не только расслабляет, но и улучшает пищеварение. Настаивайте 1-2 чайные ложки мелиссы в стакане кипятка и пейте чай незадолго до сна. Кроме мелиссы неплохо успокаивают нервы шалфей, ромашковый чай и валериана.

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