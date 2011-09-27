В Украину возвращаются туристы, пострадавшие в Таиланде

Сегодня в Украину из Таиланда возвращаются двое украинских туристов, пострадавшие во время катания на слонах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.

Он проинформировал, что 12 сентября украинские туристы, которые посещали Таиланд, приобрели экскурсию, включавшую катание на слонах. Во время катания порвались ленты, которыми к спинам слонов были прикреплены кресла, и люди упали. Мужчина получил травму ноги, у женщины - переломы обеих ног. Украинские туристы были доставлены в больницу, где им была оказана соответствующая помощь.

А.ДИКУСАРОВ сообщил, что украинцы также обращались за помощью в украинское посольство.

Кроме того, для предоставления помощи в Таиланд вылетел врач, услуги которого оплачивались украинской страховой компанией. А.ДИКУСАРОВ отметил, что пока нет информации, полностью ли страховая компания выполнила свои обязательства.

25-26 сентября консул Украины в Таиланде и представитель консульской службы МИД Украины пообщались с украинскими гражданами, им был продлен срок действия виз для пребывания на территории Таиланда, поскольку они должны были продолжить курс лечения.

«Сегодня, по моей информации, они возвращаются в Украину», - сказал А.ДИКУСАРОВ.

По его словам, консульскому пункту в аэропорту «Борисполь» поручено оказать максимальное содействие украинским гражданам, которые не являются жителями Киева, в частности по их отправке домой.