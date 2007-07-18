Черновицкая детская больница получила аппарат для ультразвуковых исследований

Представители Международного благотворительного фонда «Украина 3000» во главе с председателем наблюдательного совета фонда Екатериной ЮЩЕНКО посетили Черновицкую областную детскую клиническую больницу №2.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе фонда, гостьи осмотрели здание больницы, побывали в диагностическом отделении и отделении реабилитации детей с органическими поражениями центральной нервной системы, посетили кабинет лечебной физкультуры. Е.ЮЩЕНКО и представители фонда пообщались с маленькими пациентами и их родителями, а также провели короткую встречу с персоналом учреждения и членами Опекунского совета больницы.

От имени Международного благотворительного фонда «Украина 3000» Е.ЮЩЕНКО вручила главному врачу Черновицкой областной детской клинической больницы №2 Наталии ШЕВЧУК сертификат на передачу аппарата для проведения ультразвуковых исследований – эхотомоскопа SLE-101 MF. Стоимость оборудования – 100 тысяч гривен. От семьи ЮЩЕНКО она подарила учреждению икону Иисуса Христа.

В свою очередь, представители больницы презентовали Е.ЮЩЕНКО книгу «Буковинські говірки», а также бисерный пояс.

Находясь в Черновцах, Е.ЮЩЕНКО провела встречу с представителями СМИ. Общаясь с журналистами, она особенно отметила тот факт, что Черновицкая область провозгласила 2007 год годом медицины. Она отметила, что это прекрасный пример, который должны были бы поддержать все области Украины. «Я считаю, что каждый год должен быть годом медицины и образования, – подчеркнула Е.ЮЩЕНКО, – ведь здоровье и знание наших детей – это будущее нашей страны».