В Украине нет системы помощи больным с инфарктом миокарда

В Украине до сих пор не создана система оказания помощи больным с инфарктом миокарда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент «Ассоциации интервенционных кардиологов Украины» член-корреспондент АМН Украины, профессор Юрий СОКОЛОВ на пресс-конференции, посвященной созданию «Ассоциации интервенционных кардиологов Украины».

По словам Ю.СОКОЛОВА, на сегодня в нашей стране могут выполнять процедуру стентирования лишь 15 центров, из них 3 - в Киеве). «Такие центры должны быть в каждом областном центре Украины. Не добавляет оптимизма и тот факт, что, несмотря на 20-летний опыт проведения стентирования, Минздрав до сих пор не внес специальность «интервенционная кардиология» в реестр медицинских специальностей, а значит, нет и официально утвержденных протоколов лечения, системы повышения квалификации врачей. Фактически процедура коронарного стентирования является личной инициативой врачей и с официальной точки зрения проводится «стихийно»,» - отметил Ю.СОКОЛОВ.

Член-корреспондент АМН Украины Екатерина АМОСОВА отметила, что десятки тысяч украинских пациентов ежегодно нуждаются в коронарных стентах, в то время как «в 2010 году Министерство здравоохранения Украины официально закупило лишь 10».

«Например, в Польше ежегодно проводится более 70 000 процедур стентирования, что позволило снизить смертность от острого инфаркта миокарда до 5-7% от общего количества больных. В Украине этот показатель достигает 30%,» - заявила Е.АМОСОВА.

О европейском опыте по борьбе с осложнениями после инфаркта миокарда рассказал профессор Миодраг Остоич, представитель инициативы «Stent for life», запущенной в 10 европейский странах. По его словам, внедрение инициативы «Stent for life»позволило на 15-25% снизить смертность от инфаркта миокарда и спасти жизни сотен тысяч европейцев. В 2011 году инициатива «Stent for life» будет распространяться в Украину.

В свою очередь, глава Представительства компании «АстраЗенека» в Украине Ханс Стефан Вокстрьом заявил, что компания «АстраЗенека» будет поддерживать «Ассоциацию интервенционных кардиологов Украины» столько, «сколько она будет существовать», а также призвал к объединению фармацевтических компаний в борьбе с «эпидемией» сердечно-сосудистых заболеваний в Украине.

Участники пресс-конференции высказали убеждение, что создание «Ассоциации интервенционных кардиологов Украины» будет способствовать сокращению смертности больных инфарктом миокарда с помощью более широкого внедрения процедуры коронарного стентирования.

СПРАВКА УНИАН. Ежегодно в Украине вследствие сердечно-сосудистых заболеваний умирает 470 000 человек, из них около 50 000 – от острого инфаркта миокарда и связанных с ним осложнений.

Процедура коронарного стентирования проводится в первые часы после инфаркта миокарда и состоит в установке на место суженного участка сердечной артерии стента – специального каркаса, который поддерживает просвет коронарной артерии свободным и проходимым для крови. В данное время подобную процедуру в Украине могут производить 15 центров, однако этого недостаточно, чтобы снизить смертность.