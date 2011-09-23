Погода на выходные

24 сентября в Украине, по прогнозам синоптиков, сохранится переменная облачность, без осадков. Только днем на востоке страны и в Сумщской области местами пройдет небольшой кратковременный дождь.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ночью и утром в западных областях местами ожидается туман.

Ветер на протяжении суток будет преобладать северо-западный и северный, 5-10 м/с.

Температура ночью 6-11°, на юге 9-14°, на побережье Крыма до 18°; днем 15-20°, в южной части, восточных и Днепропетровской областях 21-26°; в Карпатах ночью 3-8°, днем 7-12°.

В Киеве и области осадков не ожидается. Температура по области ночью 6-11°, днем 15-20°. По г. Киеву температура ночью 9-11°, днем 16-18°.

23 сентября температура воды в Черном и Азовском морях 19-22°, в районе Геническа 18°; в Днепре возле Киева 17°.