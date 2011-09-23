Экстренную помощь можно вызвать по единому телефонному номеру 112

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О системе экстренной помощи населению по единому телефонному номеру 112».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 267 из 330 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом определены правовые и организационные принципы функционирования системы экстренной помощи населению по единому телефонному номеру 112.

В систему 112 входят образованные в составе территориальных органов специально уполномоченного центрального органа исполнительной власти по вопросам гражданской защиты центры экстренной помощи населению по единому телефонному номеру 112, оперативно-диспетчерские службы, подразделения экстренной помощи населению, которые с использованием телекоммуникационных сетей, программных, технических и других средств оказывают экстренную помощь населению.

Для экстренных вызовов используется единый телефонный номер 112 и телефонные номера подразделений экстренной помощи населению.

Экстренный вызов осуществляется бесплатно.

В законе определены основные принципы функционирования системы 112 - оперативное и круглосуточное реагирование на экстренные вызовы, а также комплексный подход к предоставлению экстренной помощи населению.

Регулирование системы 112 осуществляется Кабинетом министров Украины, специально уполномоченным центральным органом исполнительной власти по вопросам гражданской защиты, другими органами исполнительной власти и органами местного самоуправления.

Центры 112 обеспечивают: принятие и обработку экстренных вызовов; определение подразделений экстренной помощи населению, которые привлекаются для предоставления такой помощи; передачу информации об экстренных вызовах в оперативно-диспетчерские службы; обеспечение взаимодействия подразделений экстренной помощи населению во время предоставления такой помощи; ведение учета и формирование статистической отчетности, хранение информации об экстренных вызовах.

Операторы центров 112 принимают и обрабатывают экстренные вызовы, передают информацию о таких вызовах и их аудиозаписи (в случае необходимости) соответствующим оперативно-диспетчерским службам.

Для обеспечения обработки экстренных вызовов операторы центров 112 имеют право использовать информацию, которая содержится в базах данных операторов телекоммуникаций, в частности:

для абонента фиксированной телефонной связи — абонентский номер, фамилию, имя, отчество, наименование и адрес;

для абонента подвижной (мобильной) связи — абонентский номер и местонахождение на момент осуществления экстренного вызова.

Оперативно-диспетчерские службы обеспечивают: принятие экстренных вызовов и информации о них от центров 112; формирование и оперативную передачу информации об экстренных вызовах подразделениям экстренной помощи населению; информационную поддержку и координацию действий подразделений экстренной помощи населению и контроль за предоставлением такой помощи; информирование центров 112 о времени прибытия на место происшествия подразделений экстренной помощи населению и результаты предоставления такой помощи; круглосуточное дежурство.

Информация об экстренном вызове, абоненте, который его осуществил, и аудиозаписи такого вызова подлежат хранению.

Материально-техническое обеспечение системы 112 осуществляется заинтересованными центральными и местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления.