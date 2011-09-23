В Украине полностью запретили рекламу сигарет

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно запрещения рекламы, спонсорства и стимулирования продажи табачных изделий».

Как передает корреспондент УНИАН, “за” данное решение проголосовали 332 из 370 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом внесены изменения в Закон “О рекламе”. Ими предусмотрено, что реклама табачных изделий, реклама знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются табачные изделия, запрещается: на радио и телевидении, в том числе при помощи кабельного, спутникового, ІР-телевидения, онлайн-телевидения, мобильного телевидения, цифрового эфирного телевидения и других средств передачи сигнала; в научных, научно-популярных, учебных, общественно-политических, справочных, литературно-художественных изданиях, изданиях для детей и юношества, изданиях для организации досуга и отдыха, спорта и других изданиях, в том числе во всех печатных средствах массовой информации; средствами внутренней рекламы; на транспорте; при помощи мероприятий рекламного характера (кроме специальных выставочных мероприятий табачных изделий при условии, что на такие мероприятия допускаются лишь работники предприятий, которые имеют лицензию на оптовую торговлю табачными изделиями или производство табачных изделий); средствами внешней рекламы; в местах проведения массовых мероприятий политического, образовательного, религиозного, спортивного характера и развлекательных мероприятий, предназначенных для несовершеннолетних лиц; в сети Интернет, кроме веб-сайтов, предназначенных для совершеннолетних лиц, обязательным условием доступа к которым является предварительная идентификация возраста пользователей.

Данным законом запрещаются такие виды деятельности по рекламированию алкогольных напитков и табачных изделий, знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются алкогольные напитки и табачные изделия: спонсирование мероприятий, предназначенных преимущественно для лиц в возрасте до 18 лет, с использованием знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются алкогольные напитки; распространение и продажа каких-либо товаров с использованием знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются алкогольные напитки, лицам в возрасте до 18 лет; продажа табачных изделий в наборе с какими-либо другими товарами или услугами.

Также запрещено размещение изображения табачных изделий или процесса курения табачных изделий, знаков для товаров и услуг, под которыми выпускаются табачные изделия, во время рекламы любых других товаров или услуг; проведение мероприятий по бесплатному распространению табачных изделий и/или обмену потребителям одного количества или одного вида табачных изделий, которые рекламируются, на другой; проведение игр, розыгрышей, лотерей и конкурсов; использование знаков для товаров и услуг, под которыми выпускаются табачные изделия, в названиях, символике и эмблемах спортивных команд, клубов, художественных и творческих коллективов.

Кроме того, данным законом внесены изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях. Ими предусмотрено, что реклама, а также любая другая деятельность по рекламированию табачных изделий, знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются табачные изделия, с нарушением требований действующего законодательства о рекламе – влечет за собой наложение штрафа на граждан от пяти до десяти необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц рекламодателя и/или распространителя рекламы - от ста до двухсот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

Реклама любых товаров или услуг (кроме рекламы табачных изделий), которая содержит изображение табачных изделий или процесса курения табачных изделий, – влечет за собой наложение штрафа на должностных лиц рекламодателя и/или распространителя рекламы от ста до двухсот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

Предусмотрено, что этот закон вступает в силу через шесть месяцев со дня его опубликования.

В то же время парламент Украины не поддержал поправку, которой предусмотрено, что спонсирование теле-, радиопередач, театрально-концертных, оздоровительных, спортивных, культурно-развлекательных и других мероприятий с использованием знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются табачные изделия, а также с использованием имени, наименования лица производителя, импортера, оптового продавца табачных изделий, запрещается.

Также парламент не поддержал поправку, которой предусматривалось, что субъектам хозяйствования, деятельность которых связана с производством, оптовой торговлей, экспортом и импортом табачных изделий, запрещается предоставление материальной, финансовой, организационной поддержки политическим партиям, органам государственной власти и органами местного самоуправления.

Также в этой поправке речь шла о том, что субъектам хозяйствования, деятельность которых связана с производством, оптовой торговлей, экспортом и импортом табачных изделий, запрещается материально, финансово или организационно поддерживать мероприятия по предотвращению и уменьшению употребления табачных изделий, проводить информационные кампании с целью профилактики курения, кроме случаев, установленных законом, которые предусматривают обязательное информирование о вредности потребления табачных изделий, уровнях содержания смол и никотина в дыме сигареты, установленных ограничениях относительно потребления и реализации (продажи) табачных изделий, а также проведению информационно-консультационных мероприятий среди работников предприятий, которые имеют лицензию на производство, оптовую или розничную торговлю табачными изделиями.