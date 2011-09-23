Голландцы собрали средства для украинских детей

Группа веселых добровольцев, переодетых в костюмы гигантских цыплят, в ходе благотворительной акции собрала средства для украинских детей с синдромом Дауна. Из Гамбурга (Германия) в Амстердам (Нидерланды) прокатился велосипедный пробег «The Charity Chicken Run 2011», организованный голландской благотворительной организации The Charity Chicken Foundation.

По пути участники пробега устраивали различные мероприятия по сбору средств с живой музыкой, лотереями и невероятными проделками самих Цыплят. На последнем отрезке 17 сентября в Хилверсуме к неутомимой пятерке Цыплят присоединилась директор по программам Всеукраинского Центра раннего развития для детей с синдромом Дауна Татьяна Михайленко. «У нас была потрясающая команда: 3 британца, голландец, австралиец и украинка, объединенные одной целью – помочь нашим семьям, воспитывающим детей с синдромом Дауна. Участвуя в таком проекте, очень хорошо понимаешь, что такое истинная благотворительность», - делится впечатлениями Татьяна.

«Мы рады в очередной раз поддержать украинских детей с синдромом Дауна, потому что во время своего мартовского визита в Киев убедились, как важна эта помощь. Поэтому мы планируем и впредь проводить наши «безумные» благотворительные акции в пользу маленьких украинцев и их организации ВБО «Даун Синдром», - отметил основатель The Charity Chicken Foundation Метью Макгурн.

В настоящий момент идет подсчет собранных в ходе акции средств. В будущем все они будут переданы в Украинскую организацию ВБО «Даун Синдром», на финансирование программ раннего развития для детей с синдромом Дауна.

Это уже четвертая благотворительная акция The Charity Chicken Foundation в пользу украинских детей с синдромом Дауна. Детальнее о других акциях Вы можете посмотреть на сайте организации http://www.thecharitychickenfoundation.com/

Для справки:

По официальной статистике в Украине ежегодно рождается более 400 детей с синдромом Дауна. Вероятность рождения такого ребенка не зависит от здоровья или образа жизни его родителей.

Все они могут стать полноценными членами общества при наличии необходимой психолого-педагогической и медицинской поддержки. В мире уже давно существуют модели сопровождения таких детей и их семей. В Украине пока отсутствует системный подход к организации профессиональной помощи и социальной поддержки людям с синдромом Дауна и их семьям. Такое положение вещей приводит к отказам от детей в родильных домах (в 2008 году в домах ребенка зарегистрировано 263, а в 2009 году 253 ребенка с синдромом Дауна). Медики и педагоги зачастую руководствуются устаревшими и поверхностными сведениями.

Всеукраинская благотворительная организация "Даун Синдром» (http://www.downsyndrome.org.ua/) основана в 2003 году родителями детей с синдромом Дауна. Миссия организации - оказание помощи людям с синдромом Дауна и другими генетическими особенностями и их семьям (в сфере медицины, образования), их социальная адаптация и реализация права на полноценную жизнь.

В настоящее время ВБО «Даун Синдром» объединяют более 520 семей из всех уголков Украины.

2 ноября 2010 открыт Центр раннего развития для детей с синдромом Дауна, услугами которого уже пользуются более 324-ти семей из всех уголков Украины. Программы Центра для семей являются бесплатными.

Детальнее о ВБО «Даун Синдром» на сайте: http://downsyndrome.org.ua/