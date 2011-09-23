Минздрав закупил лекарства для детей с онкологией

Министерством здравоохранения Украины проведены торги по направлениям "Детская онкология и онкогематология".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава, при запланированном объеме финансирования на 2011 год, который составляет 60,0 млн. грн. (48% от реальной потребности), проведено торгов на сумму 57,5 млн. грн.

При этом экономия бюджетных средств составила 1,17 млн. грн. Эти деньги, а также деньги, сэкономленные на других программах - общей суммой 1,47 млн. грн. - будут направлены на дополнительную закупку лекарственных средств и изделий медицинского назначения по данному направлению.

На сегодняшний день, согласно данным ГП «Политехмед», остатка препаратов для лечения онкобольных детей в регионах Украины должно хватить более чем на 4 месяца (общая сумма остатка медикаментов в регионах составляет 14,1 млн. грн.). В 2010 году последние поставки препаратов по направлениям "Детская онкология и онкогематология" на сумму 20 млн. грн. (общая сумма программы составляла 39 млн. грн.) были осуществлены в четвертом квартале 2010 года.

В 2011 году 37,8% средств (22 678 100,00 грн.) от общего объема финансирования программы "Детская онкология" было выделено на Национальную детскую специализированную больницу "Охматдет". В 2011 году из государственного бюджета на закупку лекарственных средств, изделий медицинского назначения и реагентов выделено 22 678 100,00 грн. При этом уровень обеспечения больницы "Охматдет" составляет: лекарственными средствами - 48,39% от потребности, реагентами - 63,32% от потребности.

По состоянию на 22 сентября 2011 года Минздрав Украины заключил договоры на закупку лекарственных средств и изделий медицинского назначения для лечения детей с онкогематологическими болезнями, которые указаны в заявке НДСБ «Охматдет» на закупку лекарственных средств и изделий медицинского назначения, – на сумму 18 441 145,00 грн. Это составляет 85,95% от заявки «Охматдета» и на закупку реагентов, которые в этом году будут обеспечены в 100% объеме.

Поставки закупленных медикаментов и изделий медицинского назначения начнутся в сентябре, и основная их часть продолжится до конца ноября 2011 года.

Минздрав Украины ведет переговоры с компаниями-победителями тендеров относительно ускорения поставок, отметили в пресс-службе.