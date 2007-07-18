В военно-клиническом центре находятся 15 пострадавших от разлива фосфора
09:38, 18 июля 2007Страна
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Об этом сообщило Министерство обороны
В военно-клиническом центре Министерства обороны Украины в Западном регионе по состоянию на 18.00 находилось 15 потерпевших от разлива фосфора на Львовщине.
Об этом сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, ссылаясь на данные начальника военно-клинического центра Министерства обороны Украины в Западном регионе полковника медицинской службы Сергея ПЕТРУКА. Он проинформировал, что состояние их здоровья средней и легкой степени тяжести.
С.ПЕТРУК дал практические рекомендации, как предотвратить отравление фосфором.
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