В военно-клиническом центре находятся 15 пострадавших от разлива фосфора

В военно-клиническом центре Министерства обороны Украины в Западном регионе по состоянию на 18.00 находилось 15 потерпевших от разлива фосфора на Львовщине.

Об этом сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, ссылаясь на данные начальника военно-клинического центра Министерства обороны Украины в Западном регионе полковника медицинской службы Сергея ПЕТРУКА. Он проинформировал, что состояние их здоровья средней и легкой степени тяжести.

С.ПЕТРУК дал практические рекомендации, как предотвратить отравление фосфором.